«Фобос»: На половине территории России в Новый год будет экстремально холодно
В Новый год на половине территории России будет экстремально холодно. Такой прогноз центра погоды «Фобос» прозвучал в эфире «Первого канала».
В Новый год на половине территории России будет экстремально холодно. Такой прогноз центра погоды «Фобос» прозвучал в эфире «Первого канала».
В частности, в Свердловской области столбик термометра опустится до минус 27 градусов Цельсия. В Тюменской области ожидаются заморозки до минус 30 градусов. Жителям Якутии, Чукотки и Хабаровского края стоит ждать от 40 до 50 градусов ниже нуля.
При этом на юге Сибири погода будет аномально теплой. Как ожидается, показатели будут выше климатической нормы на 10 градусов.
Относительно Москвы прогноз пока остается неопределенным, поскольку столица окажется на границе циклона и антициклона.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что в ряде регионов Северо-Западного федерального округа, а также на Дальнем Востоке окончание 2023 года будет аномально холодным.
По его словам, местами морозы будут достигать 51 градуса. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 8−11 градусов.
«Это необычно холодная погода. И опасная», — предупреждал главный синоптик страны.