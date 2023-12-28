Затяжные дожди стали причиной разлива рек в странах Европы
Затоплены здания, людей экстренно эвакуируют.
Затоплены здания, людей экстренно эвакуируют.
Как пишет AP News, пожарные и волонтеры сразу в нескольких странах Европы усердно укрепляют и устанавливают дамбы. Затяжные дожди стали причиной разлива рек, и самая трудная ситуация сейчас в Германии.
В зоне бедствия оказались почти все регионы за исключением, может быть, только восточных земель. Идет массовая эвакуация жителей, так как в местной дамбе появилась трещина и конструкция может разрушиться в любой момент.
В Дрездене река Эльба поднялась сразу на шесть метров и вода может накрыть исторический центр города. В городе Брауншвейг в рекордные сроки установили искусственную дамбу.
Топит и соседние Нидерланды: под водой несколько пойм в восточной части страны. После сильных дождей реки начали разливаться. Особенно сильно повысился уровень в Эйссел — одного из рукавов Рейна — вследствие чего пришлось установить временные дамбы из мешков с песком вдоль берега.
Нидерландские фермеры обеспокоены тем, что плохие погодные условия могут повлиять на урожай картофеля и сахарной свеклы. А в Венгрии Дунай вышел из берегов и подтопил Будапешт: вода поднялась на 35 сантиметров выше тротуара.
Синоптики предупреждают, что пик разлива придется на четверг. Власти объявили второй уровень противопаводковой готовности и организовали вывоз автомобилей с парковок на набережной. А сотни добровольцев присоединились к пожарным, чтобы успеть установить временные дамбы.
Ранее проливные дожди, сопровождающиеся ураганными ветрами, обрушились на ряд провинций на юге и юго-западе Турции.
Олеся Маевская