У Курил зафиксировали два повторных землетрясения

«Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8 произошли в Тихом океане, у побережья Курил, 28 декабря, в 20:37 (12:37 мск) и 21:07 (13:07 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 113 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп», — рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что данные об ощущаемости уточняются.
Сегодня Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Его зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска.