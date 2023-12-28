15:22 (мск), источник: © РИА Новости

У Курил зафиксировали два повторных землетрясения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 дек — РИА Новости. Два подземных толчка зафиксировали вслед за землетрясением магнитудой 6,5 у побережья Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Источник: © РИА Новости

«Землетрясения магнитудой 4,9 и 4,8 произошли в Тихом океане, у побережья Курил, 28 декабря, в 20:37 (12:37 мск) и 21:07 (13:07 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 113 и 128 километрах юго-восточнее острова Итуруп», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что данные об ощущаемости уточняются.

Сегодня Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Его зафиксировали в 9:15 по времени UTC (12:15 мск). Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от российского города Курильска.

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