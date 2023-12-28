Военно-Грузинская дорога закрыта из-за непогоды, в очереди стоят 2 тыс. машин
Более 1,5 тыс. большегрузов и более 500 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из России в Грузию на Военно-Грузинской дороге. Трасса закрыта из-за непогоды.
Более 1,5 тыс. большегрузов и более 500 легковых автомобилей стоят в очереди на выезд из России в Грузию на Военно-Грузинской дороге. Трасса закрыта из-за непогоды.
Об очереди сообщило МВД по Северной Осетии ТАСС. Региональное управление МЧС отметило, что непосредственно возле пункта пропуска находится около 200 машин. Там действует пункт обогрева. Патрульные машины обеспечивают безопасность дорожного движения. По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди находится больше 3 тыс. грузовых автомобилей.
МЧС запретило движение всех видов транспорта на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс в направлении на выезд из России. Решение действует с 13:00 28 декабря до особого распоряжения. Движение ограничено «в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии», говорится в сообщении ГУ МЧС по Северной Осетии в Telegram.
Военно-Грузинская дорога ведет от Владикавказа к Тбилиси через Главный Кавказский хребет. Она связывает Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. В зимнее время трассу часто перекрывают из-за непогоды.
Леонид Уварчев