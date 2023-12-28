Мега-рекорд: Книга рекордов Гиннесса назвала самое большое озеро
Оно занимало более двух миллионов квадратных километров.
Оно занимало более двух миллионов квадратных километров.
Книга рекордов Гиннесса признала озеро Паратетис самым большим в мире через миллионы лет после того, как оно высохло. Об этом пишет Daily Mail.
В прошлом озеро простиралось от Австрии до Туркменистана. Площадь водоема занимала 2,59 миллионов квадратных километров. В Паратететисе наблюдалась уникальная фауна, там даже обитали миниатюрные киты, останки которых находят и по сей день в Грузии, Молдавии, России и Азербайджане.
Первоначально озеро сформировалось как море и имело бурную историю. Спады и подъемы уровня воды оставили на окружающих скалах множество следов.
Примерно 11 миллионов лет назад столкновение плит земной коры привело к возникновению горных хребтов Центральной Европы — Балкан, Альп и Карпат. Эти изменения сказались на Паратетисе, который в итоге оказался отрезан от остальной части открытого океана, превратив его из моря в озеро. На протяжении миллионов лет морские виды, оказавшиеся в ловушке, либо адаптировались, либо вымерли.
Между 9,75 и 7,65 миллиона лет назад в результате серии высыханий озеро потеряло более двух третей своей поверхности и одну треть объема. В некоторых местах уровень воды снизился на 250 метров. В результате концентрация соли в Паратетисе возросла настолько, что обитатели не смогли адаптироваться к новым условиям и погибли.
Примерно 6,7−6,9 миллиона лет назад, после одного из циклов высыхания, водоем наполнился водой настолько, что оно вновь соединилось со Средиземным морем, потеряв статус отдельного озера. Однако оно все равно остается самым большим из когда-либо существовавших.
Ранее стало известно, что более половины озер мира уменьшились за последние 30 лет.
Анна Морозова