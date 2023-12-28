20:12 (мск), источник: Московский комсомолец

Аномальное землетрясение произошло вблизи Петербурга

В Ленинградской области произошло землетрясение магнитудой 2,4.

Источник: AP 2023

Согласно данным Европейской средиземноморской сейсмологической службы, очаг располагался в 14 километрах от Приозерска и залегал на глубине 11 километров под дном Ладожского озера.

Указывается, что подземные толчки были зафиксированы накануне днем.

При этом Аварийно-спасательный Ладожский центр заявил, что для данного региона нехарактерны даже такие слабые землетрясения.

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