Аномальное землетрясение произошло вблизи Петербурга
В Ленинградской области произошло землетрясение магнитудой 2,4.
В Ленинградской области произошло землетрясение магнитудой 2,4.
Согласно данным Европейской средиземноморской сейсмологической службы, очаг располагался в 14 километрах от Приозерска и залегал на глубине 11 километров под дном Ладожского озера.
Указывается, что подземные толчки были зафиксированы накануне днем.
При этом Аварийно-спасательный Ладожский центр заявил, что для данного региона нехарактерны даже такие слабые землетрясения.