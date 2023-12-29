Военно-Грузинская дорога открылась после непогоды
Движение по дороге, соединяющей Владикавказ и Верхний Ларс, разрешено для всех транспортных средств. Дорожное полотно расчистили, сообщила МЧС России по Северной Осетии в своем Telegram-канале.
Движение по дороге, соединяющей Владикавказ и Верхний Ларс, разрешено для всех транспортных средств. Дорожное полотно расчистили, сообщила МЧС России по Северной Осетии в своем Telegram-канале.
«В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке г. Владикавказ — н. п. Ларс — в обоих направлениях с 15:20 29 декабря 2023 года до особого распоряжения», — указано в сообщении.
В связи со сложными погодными условиями 28 декабря движение по дороге было закрыто для всех транспортных средств. В очереди на выезд из России в Грузию находились более 1,5 тыс. большегрузов и более 500 легковых автомобилей. Региональный МЧС оказывал помощь застрявшим в пути людям: у КПП Верхний Ларс был установлен пункт обогрева, на месте работали психологи. Движение для легковых автомобилей и автобусов было восстановлено 28 декабря с 16:00.
Военно-Грузинская дорога ведет от Владикавказа к Тбилиси через Главный Кавказский хребет. Она связывает Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. В зимнее время трассу часто перекрывают из-за непогоды.
Александра Горошилова