Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

«В Новогоднюю полночь будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 — минус 7 градусов», — рассказал Леус.
По его словам, к утру 1 января похолодает до минус 10 — минус 12 градусов, да и днём в первый день нового года, несмотря на пробивающееся сквозь разрывы в облаках солнце, теплее не станет.
«Дальнейший ход событий обещает постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение — когда в центр Европейской России, вместе с антициклоном, начинают поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря. В такой ситуации 3 и 4 января, в условиях относительно малооблачной и сухой погоды похолодание достигнет апогея, и по ночам столбики термометров пойдут на штурм 25-градусных отметок», — добавил синоптик.
Метеоролог добавил, что последний раз таким холодным Новый год с Москве был с 2015 на 2016 год, тогда уже в полночь морозы окрепли до минус 13, а к утру 1 января температур опустилась до минус 16.