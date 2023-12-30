15:17 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Новогоднюю полночь в Москве будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 — минус 7 градусов, сообщил в своём Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Источник: © РИА Новости

«В Новогоднюю полночь будет кружить небольшой снег, а температура в центральной части столицы понизится до минус 5 — минус 7 градусов», — рассказал Леус.

По его словам, к утру 1 января похолодает до минус 10 — минус 12 градусов, да и днём в первый день нового года, несмотря на пробивающееся сквозь разрывы в облаках солнце, теплее не станет.

«Дальнейший ход событий обещает постепенное прекращение снега и ультраполярное вторжение — когда в центр Европейской России, вместе с антициклоном, начинают поступать холодные воздушные массы из акватории Карского моря. В такой ситуации 3 и 4 января, в условиях относительно малооблачной и сухой погоды похолодание достигнет апогея, и по ночам столбики термометров пойдут на штурм 25-градусных отметок», — добавил синоптик.

Метеоролог добавил, что последний раз таким холодным Новый год с Москве был с 2015 на 2016 год, тогда уже в полночь морозы окрепли до минус 13, а к утру 1 января температур опустилась до минус 16.

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