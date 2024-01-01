Москвичей предупредили о сильных морозах в начале января
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Самые крепкие 25-градусные морозы в Москве ожидаются
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Самые крепкие 25-градусные морозы в Москве ожидаются
«Практически всю неделю в столичном регионе сохранится холодная погода. Самый крепкий мороз у нас придётся на
По её словам, 2 и 3 числа погода будет без осадков, если возможны какие-то отдельные снежинки, это будет за счёт вымораживания воздуха при очень низкой температуре и в ночные, и в дневные часы.
«То, что касается температурного режима, 3 января температура будет понижаться в ночные часы до минус 22 — минус 27, 4 января — такая же температура по региону, в Москве около минус 23 — минус 25, хотя на окраинах может быть и ниже. Дневная температура 4 числа — минус 21 — минус 23 градуса, то есть температура воздуха будет градусов на 14−15 ниже климатической нормы. Такое в первой пятидневке января случается крайне редко», — рассказала синоптик.
Метеоролог добавила, что в последующие дни температура воздуха постепенно чуть-чуть повысится, потому что по югу будет проходить циклон, и он немножко вытеснит холодный воздух.
«В Москве на уровне полутора километров температура воздуха немного повысится, и поэтому, мы считаем, что 5−6 числа морозы хотя сохранятся, но они будут менее крепкими. Мы считаем, что 5 числа ночная температура останется такой же низкой, а дневная температура начнёт постепенно повышаться. Мы ждём, что 5 января преобладающая температура по региону минус 15 — минус 20, и эта же температура уйдёт в ночь на шестое. Шестого числа уже местами небольшой снежок, температура в течение суток в Москве минус 15 — минус 20, и ветер северо-восточный сменит направление сначала на северный, потом на северо-западный, то есть процесс ультраполярного вторжения завершится», — добавила Позднякова.