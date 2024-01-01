21:51 (мск), источник: РБК

В Японии отменили угрозу сильного цунами

Японское метеорологическое агентство отменило угрозу сильного цунами в префектурах Исикава и Ниигата после серии землетрясений на северо-западе острова Хонсю, передает телеканал NHK.

При этом угроза обычного цунами сохраняется в этих муниципалитетах, а также в префектурах Тояма, Ямагата, Фукуи и Хиого. Ранее волны цунами высотой 1,2 м наблюдали в городе Вадзима в префектуре Исикава на острове Хонсю, 20 см — в городе Отару на острове Хоккайдо, 10 см — в городе Карацу в префектуре Сага на острове Кюсю.

Японское метеорологическое агентство призвало граждан районов, в которых объявили угрозу цунами, продолжать эвакуацию в безопасные зоны и проявлять осторожность, в частности держаться подальше от побережья и устьев рек.

На северо-западе Японии около 16:10 по местному времени (10:10 мск) 1 января произошло землетрясение интенсивностью 7 баллов (максимальная по шкале Японского метеорологического агентства). Затем произошла серия землетрясений более слабой магнитуды.

В результате подземных толчков обрушились десятки домов, без электроснабжения остались 32,5 тыс. зданий. Погибли как минимум четыре человека. Из своих домов эвакуировались более 97 тыс. жителей из семи префектур.

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