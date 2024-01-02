Может ли январское солнце вызвать солнечные ожоги на садовых деревьях?
Эксперт развеял некоторые опасения садоводов.
Эксперт развеял некоторые опасения садоводов.
Резкий перепад температур в первые дни января сопровождается зачастую ясной солнечной погодой. Входит ли в число потенциальных неприятностей для сада в этой связи образование на коре яблонь, груш, вишен, еси
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— На самом деле в большинстве регионов России январское солнце практически не представляет опасности в этом плане, если прояснения приходятся именно на период возобновления морозов. Продолжительность светового дня еще в это время, как вы понимаете, еще небольшая, а отрицательные температуры, от минус 15−20 градусов нивелируют такое воздействие солнечных лучей на кору плодовых деревьев, так что даже самые молодые и старые (то есть, наиболее уязвимые) вряд ли пострадают именно от ожогов.
Вероятность негатива повышается, если в январе солнечной погодой сопровождаются кратковременные оттепели. Но и в этом случае малая продолжительность светового дня играет на руку дачникам, хотя некоторые меры предпринять можно: например, попросту обмотать стволы белым нетканых укрывным материалом. Достаточно сделать это в два-три слоя, создавать толстую «шубу» необязательно.
А вообще классическое время образования ожогов — это февраль-март: тогда и продолжительность светлого периода заметно вырастает, да и оттепели продолжительнее во времени и сильнее в плане повышения температуры. Вот тут дачникам терять времени не следует. Можно ли подготовится к этому заранее, опять же, в январе? Теоретически да, но накануне оттепелей в февральско-мартовский период, все равно понадобятся оперативные меры (проверить состояние сделанного ранее укрытия