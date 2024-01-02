Огненный рассвет сопроводил аномальные морозы в Петербурге. Показываем яркие кадры
Огненный рассвет озарил Петербург утром 2 января.
Огненный рассвет озарил Петербург утром 2 января.
В Петербург пришла череда сильных морозов. С наступлением нового года столбики термометров с каждым днем опускаются все ниже, а в город чаще заглядывает солнце. Последнее особенно порадовало горожан сегодня утром, 2 января.
Месяц в Петербурге начался с обновления минимальной температуры этой зимы. В понедельник, 1 числа, столбики термометров опустились до отметки 18,3 градуса со знаком минус. Как отмечал специалист центра ФОБОС Михаил Леус, ранее лидером было 8 декабря с температурой −17,1.
Однако вторник стал еще холоднее. К 10:30, по данным Северо-Западного УГМС, в городе установились −20,4 градуса. Кроме того, утром погода порадовала горожан ярким пейзажем.
Город озарил огненный рассвет. Лучи солнца осветили главные достопримечательности Петербурга, также окинув светом покрытые толстым слоем льда реки.
Отметим, что 3 января в Петербурге продолжат крепнуть морозы. В течение дня обойдется без существенных осадков, а столбики термометров покажут до −22 градусов.