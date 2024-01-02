17:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Как определить переохлаждение у ребенка: Одна популярная ошибка родителей и шесть работающих правил

Педиатр Шишкина нашла способы борьбы с переохлаждением у детей.

Источник: Комсомольская правда

Начало января в Москве, Санкт-Петербурге и многих регионах России очень морозное. У малышей прогулки в холода могут спровоцировать переохлаждение. Что уж говорить про детей постарше, которых не вытащишь с улицы в любую погоду.

— Терморегуляционная система у детей, особенно малышей, работает иначе чем у взрослых, — объясняет Александра Шишкина, врач-педиатр группы компаний BestDoctor. — Дети быстрее замерзают и быстрее перегреваются. Поэтому так важно соблюдать баланс в выборе одежды в зимнее время для детей. Обязательно используйте правило нескольких слоев и одевайтесь по погоде.

При этом, как объясняет педиатр Шишкина, холодные ручки, нос и щеки — вовсе не признак, что ребенок замерз. Процесс обмена тепла происходит по всей поверхности тела.

  • Прохладные ноги и холодные руки в целом могут быть в норме и связаны с особенностями периферийного кровоснабжения или особенностями нервной системы.
  • Кончик носа тоже не является индикатором того, что ребенок замерз. Зато переносица вполне: если она теплая, то вряд ли ребенок замерз.
  • Еще один индикатор: тыльная сторона шеи. Можно запустить руку за шиворот, и потрогать затылок. Да, на морозе это сделать сложновато, но если совсем одолели сомнения, а еще и переносица прохладная, то это шанс убедиться, точно ли ребенок не замерз.
  • Дополнительно можно еще проверить сгибы рук и ног, если они теплые, то ребенку вполне комфортно.

На что еще стоит обратить внимание:

1. Цвет кожи.

Если вы заметили, что кожа стала красная и холодная или бледная, губы изменили свой цвет на синеватый, это верный признак, что ребенок замерз.

2. Гусиная кожа.

3. Общее поведение.

Дети могут не понимать, что они замерзли в силу возраста. Но может меняться поведение. Так младенцы могу затихать, переставать двигаться, кричать, а вот более старшие детки могут начать капризничать и беспокоится.

А как со взрослыми?

В своем Telegram-канале профессор Оксана Драпкина, эксперт по неинфекционным заболеваниям, объясняла, что в мороз переохлаждению в большей степени подвержены именно дети и пожилые люди из-за недостаточно совершенной терморегуляции. У взрослых, как и у детей, основные признаки переохлаждения — бледность кожи, посинение губ, озноб, затруднение речи.

«Помните, что переохладиться можно не только при сильном морозе, но даже при плюсовой температуре при высокой влажности, сильном ветре, мокрой одежде и обуви, опьянении», — отмечает Оксана Драпкина.

Отморожение обычно затрагивает выступающие части тела — уши, нос, пальцы рук и ног. Вначале кожа бледнеет, при более длительном воздействии холода — появляются пузыри. Если вовремя не отогреться, может даже развиться некроз тканей. Помните, побелевшие места ни в коем случае нельзя тереть снегом — можно занести инфекцию и ухудшить состояние.

Главные правила в морозы:

  • Один толстый слой одежды хуже, чем три тонких. Так что лучше несколько слоев тонкой одежды, плюс непромокаемый верхний слой.
  • Тесная, мокрая обувь — привет, простуда! И отморозить пальцы в такой обувке проще.
  • Старайтесь не курить — это ухудшает кровообращение и конечности становятся более уязвимыми перед воздействием холода. А алкоголь способствует дополнительной потере тепла из-за расширения сосудов и снижает понимание — вам холодно или просто прохладно?
  • Если на улице сильные морозы, снимайте кольца и сережки: металл быстро остывает и может травмировать кожу. Кроме того, кольца на пальцах затрудняют нормальное кровообращение.

Кстати

Расскажите ребенку, почему нельзя есть снег.

Кто из нас в детстве не ел снег? Но тогда, вот честное слово, не только деревья были выше, но и снег чище.

Так, например, Mirror пишет, что даже чистый на первый взгляд снег в городах может быть переполнен смесью бактерий и вирусов, дорожной соли и крошечных камешков из смеси реагентов.

Их не видно на первый взгляд, и кажется, что выпавший снег девственно чист. Но дети могут даже не понять, что с горстью снежка проглотили мелкие камушки, а значит велик риск повредить зубы и даже задохнуться от попадания инородных тел в дыхательные пути.

Ученые также предупреждают, что снег может поглощать загрязняющие вещества из воздуха, включая выхлопные газы автомобилей. А в мегаполисах многие парки расположены в непосредственной близости от дорог. И такие выбросы — это реальный риск для здоровья.

Что касается бактерий, то в парках гуляют собаки, летают птицы и скачут белки. Все они — живые, а значит продукты их жизнедеятельности тоже вполне живые и ожидают своего часа в снегу.

Так что, если ребенок тянет в рот горсть снега, лучше сразу объяснить ему, что делать этого не стоит. И ради эксперимента можете набрать «чистый» снежок в банку, дома растопить и полюбоваться тем количеством грязи, что осядет на стенках.

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