20:45 (мск), источник: Известия

МЧС предупредило о морозах до −35 градусов в центре России

Морозы до −23…-27 градусов ожидаются 3 января в регионах Центрального федерального округа (ЦФО), в некоторых областях столбики термометров опустятся до −35. Об этом сообщили региональные управления МЧС 2 января.

Источник: Агентство «Москва»

Холоднее всего будет в Ярославской области, где 3 и 4 января в ночные и утренние часы ожидается до −35 градусов.

До −34 градусов ночью 3 января ожидается в Тверской области, около −33 градусов прогнозируется в Костромской области. До −30 градусов столбики термометров опустятся во Владимирской области.

В Калужской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тульской областях прогнозируется до −27 градусов. Температура воздуха −23 градуса ожидается в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях.

Ранее, 2 января, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшей ночью в Москве температура воздуха опустилась до самых морозных значений за текущую зиму — до −18,5 градуса. Холоднее всего было в Клину, где температура воздуха опустилась до −25,1 градуса.

Накануне, 1 января, Гидрометцентр объявил в Москве и области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за морозов. Период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 08:00 5 января.

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