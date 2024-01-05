В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для нынешнего века температуру
В населенном пункте Энонтекиё температура опустилась до минус 43,7 градуса.
В населенном пункте Энонтекиё температура опустилась до минус 43,7 градуса.
ХЕЛЬСИНКИ, 4 января. /ТАСС/. Рекордно низкая для Финляндии температура в нынешнем веке зафиксирована в арктической точке Энонтекиё — минус 43,7 градуса. Об этом сообщает финская метеорологическая компания Foreca.
Энонтекиё — один из самых северных населенных пунктов Финляндии, в нем проживает около 1 800 человек.