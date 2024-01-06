05:12 (мск), источник: Известия

Синоптики спрогнозировали снег и до −17 градусов в Москве 6 января

Облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица и до −17 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 6 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне −15…-17 градусов, ночью ожидается понижение температуры до −25.

В Московской области днем прогнозируют от −14 до −19 градусов, ночью похолодает до −28.

Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 2−7 м/c.

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ранее, 5 января, Гидрометцентр России продлил до полудня 7 января действие «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден, морозы начнут немного слабеть. По его словам, ранее температура была ниже нормы на 17−18 градусов, а теперь аномалии составят 10−11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.

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