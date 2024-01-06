06:08 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве начался сильный снегопад

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сильный снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

После 5.30 мск начавшийся снегопад стал заметно усиливаться.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в рождественскую ночь — с 6 на 7 января — в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег. При этом он отмечал, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12−17 градусов, днем минус 10−15 градусов, пройдет кратковременный снег.

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