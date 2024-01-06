11:15 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой два километра

Он засыпал Северо-Курильск.

На острове Парамушир Большой Курильской Гряды над вулканом Эбеко зафиксирован столб пепла высотой два километра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По данным специалистов, умеренное взрывное извержение вулкана продолжается. Визуальное наблюдение показало, что облако пепла переместилось на пять километров на юго-восток от эпицентра. KVERT изменила цветовой код опасности для авиации на «оранжевый». Это значит, что повышенная активность Эбеко опасна для местных авиаперевозок.

Ранее из-за активности вулкана Левотоби в Индонезии эвакуировали 2200 человек.

Анна Морозова

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