Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой два километра
Он засыпал Северо-Курильск.
Он засыпал Северо-Курильск.
На острове Парамушир Большой Курильской Гряды над вулканом Эбеко зафиксирован столб пепла высотой два километра. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По данным специалистов, умеренное взрывное извержение вулкана продолжается. Визуальное наблюдение показало, что облако пепла переместилось на пять километров на юго-восток от эпицентра. KVERT изменила цветовой код опасности для авиации на «оранжевый». Это значит, что повышенная активность Эбеко опасна для местных авиаперевозок.
Ранее из-за активности вулкана Левотоби в Индонезии эвакуировали 2200 человек.
Анна Морозова