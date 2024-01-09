07:13 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд прогнозирует морозную погоду в регионах на 14 января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Все регионы России ожидает морозная погода на старый Новый год 14 января. В Московской и Ленинградской областях, например, температура будет опускаться до минус 20 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В этом году новогодняя ночь по старому стилю во всех регионах будет уверенно морозная. В Московском регионе, например, прогнозируется минус 15−20 ночью и минус 8−13 градусов днем. В Ленинградскую область морозы тоже вернутся после оттепели — ожидается также до минус 15−20 градусов. Даже на юге ожидаются морозы, а это уж точно редкость», — сообщил он.

По словам Вильфанда, в Краснодарском крае на старый Новый год прогнозируется около минус 10 градусов ночью и минус 5 градусов днем, в Ростовской области — минус 11 градусов ночью и минус 7 градусов днем.

«В некоторых регионах азиатской части России температура будет повыше нормы, но там очень низкие нормы, поэтому морозы это не отменяет. Старый Новый год будет, как положено, везде с морозами», — отметил он.

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