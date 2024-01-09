Правда ли, что семена клубники надо сеять уже в январе?
Когда ранний посев реально означает ранний урожай.
Когда ранний посев реально означает ранний урожай.
Почему вообще все больше дачников предпочитают выращивать клубнику из семян, а не делением усов, например? Все просто: такая клубника гораздо меньше болеет, начинает плодоносить раньше и, как правило, более урожайна. Да, возни побольше, однако оно того стоит. Поэтому остается только разобраться в нюансах январского посева.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Для получения к апрелю-маю качественной рассады клубники семена надо сеять с первой декады января и до конца месяца. Процедур посева практически стандартна и не отличится от посева семян прочих культур. Вначале семена замачивают для улучшения проклевывания и всхожести, затем сушат, после чего помещают в грунт. Семена заглубляют на полсантиметра, после чего емкость с ними накрывают пленкой и держат в тепле.
После появления всходов пленка снимается, а емкость размещается на подоконнике или в другом, заранее подготовленном месте. Примерно в феврале можно будет заняться прореживанием всходов, а позже, ближе к марту — пикировкой. Помните — предстоит пересадка в емкость больше размером еще до того, как клубника переселится на постоянное место жительства, так что отбирайте растения с хорошей корневой системой.
Означает ли январский посев клубники то, что первый урожай вы снимете уже в конце этого сезона? Это не совсем так. Да, первые ягоды вы действительно сможете получить именно в этом сезоне, но их будет совсем немного: все-таки ранний посев здесь не означает раннего урожая — настоящий будет только на следующий сезон.
Какие сорта лучше размножать семенным способом, с посевом в январе? Назову некоторые: Сударушка, Брайтон, Эверест, Лакомка, Дукат, Диамат, Королева Елизавета II.