11:02 (мск), источник: Аргументы и факты

Что делать, если резко упала температура в дачном погребе?

Многим дачникам знакомо: резкое похолодание через очень короткое время начинает понижать температуру в месте хранения урожая до критических отметок.

Источник: Екатерина Романова

По большому счет зависимость температуры в погребе от внешней среды должна быть минимальной, а то и вовсе отсутствовать. Но, увы, многим дачникам знакомо обратное: резкое похолодание через очень короткое время начинает катастрофически понижать температуру в месте хранения урожая до критических отметок и ниже. Отчего такое возможно и что предпринять — разбираемся с экспертом.

Отвечает инженер Михаил Кудряшов:

— Чаще всего тому могут быть две глобальные причины. Первая — каким-то образом вдруг оказывается резко повреждена теплоизоляция. Да, такое вполне возможно, но довольно редко. А вот вторая причина встречается гораздо чаще — выявился тот факт, что допущена ошибка на стадии строительства: погреб оказался в итоге недостаточно углублен.

Коварство тут заключается в том, что при более-менее ровной погоде в хранилище ничего подобного не происходит или колебания температуры незначительны и в общем-то почти незаметны. А вот экстремальный, резкий и происходящий за очень короткий временной период перепад сразу делает тайное явным. При должном заглублении перепад практически нивелируется, а вот при меньшем, чем надо, сказывается практически немедленно.

Что же можно предпринять? Увы, только оперативные меры. С помощью нагревателей регулировать температуру до нужной отметки все дни, пока держится экстремально низкая температура. Разумеется, надо исключить открытый огонь во избежание пожаров, но и модные ныне тепловые пушки лучше не использовать.

При необходимости хранящиеся овощи можно прикрыть нектарными укрывными материалами, только обязательно воздухопроницаемыми, не «глухими». Следите за вентиляцией и уровнем влажности — допускать повышение ее очень не рекомендуется, чтобы не запустить вредные процессы гниения.

А вот уже после наступления нового дачного сезона рекомендуется крепко задуматься над реконструкцией погреба, и при возможности еще раз уточнить нормы углубления в вашем регионе, и сделать все в соответствии с ними. Иначе и следующей зимой вы рискуете напороться на такую же неприятность.

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