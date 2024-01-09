Романтика и дешевизна. Агроном назвал 7 ошибок при покупке семян для дачи
Эксперт подчеркнул важность соблюдения принципа «где родился, там и пригодился».
Эксперт подчеркнул важность соблюдения принципа «где родился, там и пригодился».
Январские выходные дачники предпочитают использовать для разных полезных покупок на будущий сезон. Важное место среди них занимают, естественно, семена. И как при любом шопинге, здесь важно чрезмерно не увлекаться и не совершать ошибок, которые подчас допускают даже опытные. Какие же именно?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— При всех явных преимуществах интернет-торговли покупать онлайн абсолютно все семена я бы не советовал. Наиболее важные для вас культуры, наиболее любимые или те, которые вы планируете заготавливать впрок, лучше все-таки приобретать вживую, чтобы вы еще до уплаты денег могли оценить качество упаковки и прочие факторы. А через интернет лучше купить что-то менее значимое, экспериментальное, то есть то, что вы решили испытать на своем огороде или в цветнике впервые.
Как показывает многолетний опыт, главный акцент в покупках семян следует делать строго на районированные в конкретно вашем регионе. И чем севернее расположена ваша дача, тем ревностнее этот принцип надо соблюдать: «южане» могут себе позволить поэкспериментировать, а вы — вряд ли. В смысле, конечно, тоже можете, но только ценой потерь в урожае и деньгах. Поэтому не стесняйтесь руководствоваться принципом «где родился, там и пригодился».
Ни в коем случае не ведитесь на дешевизну. Да, высокая цена тоже отнюдь не всегда гарант качества, но заведомо бросовая все равно должна настроить: скорее всего щедрость продавца здесь продиктована острым желанием сбыть неликвид.
Никто не отменял и срока годности: тщательно следите за этим показателем, не стесняйтесь уточнять, в противном случае вы рискуете получить то, что уже никогда не взойдет.
Место, конечно же, тоже имеет значение: семена не тот товар, который можно приобрести на обочине шоссе или у старушки, расположившейся у входа в магазин. При всей любви и сочувствии к старушкам семена лучше все-таки купить у проверенных контрагентов.
И кончено, важен принцип: не складывайте все яйца в одну корзину. В том смысле, что пусть процентов тридцать у вас займут семена дражированные, то есть в специальных оболочках из защитных веществ — это для создания хорошего задела при посевах в открытый грунт.
Да, и не покупайте впрок. Семена бессмысленно запасать на несколько лет вперед, гораздо целесообразнее здесь жить интересами только одного, предстоящего сезона.