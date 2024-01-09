Метель погрузила Канзас в «белую тьму»
Скорость ветра составила почти 100 километров в час.
Скорость ветра составила почти 100 километров в час.
Телевизионная станция KWCH-DT передает, что в Канзасе бушевала метель. На западе штата царила «белая тьма» — из-за метели не было видно ничего, кроме снега. А в центральной и северной частях за погодными условиями и вовсе невозможно было уследить.
Местные метеорологи сообщают о порывах ветра со скоростью более 96 километров в час, при этом ночью порывы ветра сохранятся выше 64 километров в час. Общий объем снега составит 20−30 сантиметров на юго-западе, в центре и на востоке Канзаса, а на юге — 5−12 сантиметров. Измерить количество осадков чрезвычайно сложно, учитывая силу ветра.
Местные власти просят избегать поездок в ночное время и ранним утром, поскольку видимость на дорогах близка к нулю. Максимальная температура будет составлять −6 градусов по Цельсию. По предварительным оценкам метеорологов, буря должна утихнуть в ночь на четверг и в пятницу.
Недавно в Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы осадков. В работе по уборке снега задействовали более 658 единиц техники.
Олеся Маевская