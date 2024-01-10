The Hill: На Земле зафиксирована самая высокая температура за 173 года
2023 год побил температурный рекорд.
2023 год побил температурный рекорд.
По данным Европейского Союза, 2023 год был самым жарким годом на Земле за 173 года с начала наблюдений синоптиков за температурой. Как обнаружила служба ЕС по изменению климата «Коперник», средняя температура в мире за прошлый год выросла на 0,17 градуса Цельсия и побила предыдущий рекорд 2016 года. Об этом сообщает The Hill.
Также средняя температура в 2023 году была на 1,48 градуса выше, чем средняя температура между 1850 и 1900 годами — базовым периодом, который часто используется для изучения влияния промышленности на изменение климата.
Как ранее писал сайт KP.RU, 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
Явление Эль-Ниньо может стать одной из причин рекордной жары. Это потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, напомнили ученые.