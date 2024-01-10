03:44 (мск), источник: Комсомольская правда

The Hill: На Земле зафиксирована самая высокая температура за 173 года

2023 год побил температурный рекорд.

Источник: РИА "Новости"

По данным Европейского Союза, 2023 год был самым жарким годом на Земле за 173 года с начала наблюдений синоптиков за температурой. Как обнаружила служба ЕС по изменению климата «Коперник», средняя температура в мире за прошлый год выросла на 0,17 градуса Цельсия и побила предыдущий рекорд 2016 года. Об этом сообщает The Hill.

Также средняя температура в 2023 году была на 1,48 градуса выше, чем средняя температура между 1850 и 1900 годами — базовым периодом, который часто используется для изучения влияния промышленности на изменение климата.

Как ранее писал сайт KP.RU, 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.

Явление Эль-Ниньо может стать одной из причин рекордной жары. Это потепление, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, напомнили ученые.

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