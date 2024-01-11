11:34 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Под Санкт-Петербургом вырос «световой лес»

Фотографии необычного явления появились в Сети.

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В Ленинградской области жителям удалось запечатлеть интересное природное явление. Яркие световые полосы оранжевого и синего цветов расчертили ночное небо над поселками Буграх, Токсово и Мурино. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале «Sky look».

Автор снимков рассказала, что «cветовой лес» был похож световые музыкальные фонтаны, «только вместо классической музыки — хруст снега и дыхание, согревающее ладони».

Специалисты объясняют, что световые столбы — это визуальное атмосферное явление. Появляющиеся вертикальные полосы всегда тянутся от Солнца или другого источника света и появляются только при низких температурах и высокой влажности.

Ранее в небе над Подмосковьем появилась «зимняя радуга».

Анна Морозова

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