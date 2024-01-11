Под Санкт-Петербургом вырос «световой лес»
Фотографии необычного явления появились в Сети.
Фотографии необычного явления появились в Сети.
В Ленинградской области жителям удалось запечатлеть интересное природное явление. Яркие световые полосы оранжевого и синего цветов расчертили ночное небо над поселками Буграх, Токсово и Мурино. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале «Sky look».
Автор снимков рассказала, что «cветовой лес» был похож световые музыкальные фонтаны, «только вместо классической музыки — хруст снега и дыхание, согревающее ладони».
Специалисты объясняют, что световые столбы — это визуальное атмосферное явление. Появляющиеся вертикальные полосы всегда тянутся от Солнца или другого источника света и появляются только при низких температурах и высокой влажности.
Ранее в небе над Подмосковьем появилась «зимняя радуга».
Анна Морозова