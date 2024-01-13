13 января, источник: ТАСС

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Извержение вулкана произошло на отдаленном острове Суваносэ, расположенном на юго-западе Японии. Об этом сообщило метеорологическое управление страны.

Источник: AP 2023

Сведений о пострадавших и разрушениях на острове не поступало. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, их деревня находится в 4 км от вулкана. В связи с извержением правительство Японии сформировало кризисный штаб для сбора информации.

Суваносэ расположен в 270 км к югу от крупного города Кагосима, площадь острова составляет порядка 27 кв. км.

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