10:07 (мск), источник: ТАСС

В Севастополе за ночь выпало более 40 см снега

ТАСС, 14 января. Сильный снегопад прошел ночью в Севастополе, в городе выпало более 40 см снега, ведется работа по ликвидации последствий непогоды.

Источник: Агентство «Москва»

«За ночь в Севастополе выпало большое количество осадков, более 40 см снега. За последние сутки дорожниками израсходовано 508 тонн песчано-соляной смеси и 68 тонн чистой соли. Задействована вся техника Севавтодора. Усиленная работа по ликвидации последствий непогоды шла всю ночь и продолжается сейчас», — сообщил в своем Telegram-канале и.о. замгубернатора Севастополя Павел Иено.

Он сказал, что из-за погодных условий возможны изменения в расписании работы общественного транспорта. В частности, по информации дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, приостановили работу паром и катер на линии Артбухта — Северная.

В воскресенье днем в Севастополе ожидаются мокрый снег и дождь, юго-западный ветер 15−20 м/с, температура воздуха 4−6 градусов тепла, на дорогах возможна гололедица.

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