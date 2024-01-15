Какие новые законы для дачников заработают в 2024 году?
Юрист объяснил, у кого какая доля будет в общем имуществе СНТ.
Юрист объяснил, у кого какая доля будет в общем имуществе СНТ.
2023 год оказался обильным на всякого рода новации для дачников, но в основном они коснулись различных штрафных санкций. Была конкретизирована и четко прописана степень ответственности владельцев дачных участков в сфере многочисленных соседских споров и конфликтов, что, безусловно, положительно сказалось на обстановке внутри садоводческих некоммерческих товариществ. Чего же ожидать дачникам в 2024 году?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Из важного для жизни и функционирования СНТ, как основного средоточия дач, садов и огородов, в России с 1 января 2024 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающиеся общего имущества СНТ.
Причем еще до 1 января этого года товарищества должны были провести общее собрание, на котором утвердить каждому члену СНТ долю в праве на общее недвижимое имущество, принадлежащее товариществу на праве собственности. Смысл вкратце таков. Владельцы участков в рамках СНТ пользуются общим имуществом СНТ (пожарным водоемом, детской площадкой, водной скважиной общепоселкового полива и пр.) в разной степени, но размер взносов за пользование для всех одинаков, что несправедливо. Изменения в законе призваны устранить эту несправедливость. Согласно нововведению, размер доли отныне в зависимости от размера садового участка, которым член СНТ владеет на праве собственности. Если по каким-то причинам СНТ до указанного срока такого собрания не провело, никаких штрафов и наказаний законом не предусмотрено.
С 1 апреля 2024 года вступит в силу закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации…» № 438-ФЗ, который интересен для дачников вот с какой точки зрения. Согласно новому закону, Росреестр внесет в ЕГРН сведения и поставит на кадастровый учет дачный участок, если его границы и границы соседнего населенного пункта пересекаются и 50 процентов площади участка находятся в границах или за границами этого пункта. Ранее такое было возможно, если показатель площади превышал 75 процентов. Смысл — упростить регистрацию, сняв ряд вопросов по межеванию и владению.
С 1 января вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ. Суть: ранее в случае утраты дачного дома и участка в результате пожара или стихийного бедствия владелец погибшего имущества обязан был лично обращаться в ФНС, чтобы ему не начислялся налог на утраченное добро. Теперь этого делать не надо: сведения об утрате имущества такого рода должна поступать в ФНС автоматически, в рамках межведомственного обмена.