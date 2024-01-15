Надо ли менять укрытие у роз и клубники после окончания оттепели?
Эксперт объяснил, почему не надо бояться проветривания.
Эксперт объяснил, почему не надо бояться проветривания.
За время январских оттепелей, как правило, сделанные еще осенью укрытия роз и клубники успевают накопить немало вредной для последующей зимовки влаги. От нее обязательно надо избавиться, но многие боятся оставлять посадки без защиты даже на короткое время. Насколько оправданы такие опасения? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Менять укрытие после оттепели необязательно. Только если вы заметили значительные механические повреждения у синтетических, нетканых укрывных материалов, или, допустим, еловый лапник пришел в полную негодность из-за потери хвои, или на опилках и соломе появились признаки плесени. Если ничего подобного не наблюдается, достаточно просушить укрывной материал — все-таки конденсат, способствующий появлению гнили, совсем нам не нужен.
А вот бояться оставить укрываемые растения без укрытия на короткое время, пока вы занимаетесь указанной ревизией, не надо абсолютно. Во-первых, проветривание крайне полезно для зимующих растений — лишняя заручка, что не заболеют. Во-вторых, правильно подготовленные к зимовке осенью розы, клематисы