10:56 (мск), источник: Аргументы и факты

Надо ли менять укрытие у роз и клубники после окончания оттепели?

Эксперт объяснил, почему не надо бояться проветривания.

Источник: РИА "Новости"

За время январских оттепелей, как правило, сделанные еще осенью укрытия роз и клубники успевают накопить немало вредной для последующей зимовки влаги. От нее обязательно надо избавиться, но многие боятся оставлять посадки без защиты даже на короткое время. Насколько оправданы такие опасения? Разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Менять укрытие после оттепели необязательно. Только если вы заметили значительные механические повреждения у синтетических, нетканых укрывных материалов, или, допустим, еловый лапник пришел в полную негодность из-за потери хвои, или на опилках и соломе появились признаки плесени. Если ничего подобного не наблюдается, достаточно просушить укрывной материал — все-таки конденсат, способствующий появлению гнили, совсем нам не нужен.

А вот бояться оставить укрываемые растения без укрытия на короткое время, пока вы занимаетесь указанной ревизией, не надо абсолютно. Во-первых, проветривание крайне полезно для зимующих растений — лишняя заручка, что не заболеют. Во-вторых, правильно подготовленные к зимовке осенью розы, клематисы и т. п. вовсе не такие уж неженки, как многие думают. Те же розы совершенно безо всяких последствий для себя способны переносить минус 10 в течение нескольких дней, да и кратковременное пребывание для них при минус 15 и ниже также отнюдь не катастрофично. Чего уж говорить об оттепелях. Наоборот, большая опасность состоит в возможности выпревания, а временное снятие укрытия и проветривания — гарантия, что с вашими посадками такой неприятности не произойдет. Поэтому страх за жизнь растений здесь неуместен.

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