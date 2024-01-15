12:04 (мск), источник: Московский комсомолец

На Сахалин обрушился мощный циклон: видео

В Сети появилось видео сильного циклона на Сахалине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Местные власти объявили «оранжевый» уровень в связи с плохой погодой.

Уточняется, что из-за плохой видимости в кювет свалились два автобуса. По предварительным данным, пассажиров внутри не было.

«Желтым» уровнем называют потенциально опасную погоду, а «оранжевым» уже является опасная погода с вероятностью стихийных бедствий. Гражданам рекомендуют быть особенно осторожными, а водителям — по возможности не ездить на личном транспорте, поскольку высок риск ДТП.

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