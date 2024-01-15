На Сахалин обрушился мощный циклон: видео
В Сети появилось видео сильного циклона на Сахалине.
В Сети появилось видео сильного циклона на Сахалине.
Местные власти объявили «оранжевый» уровень в связи с плохой погодой.
Уточняется, что из-за плохой видимости в кювет свалились два автобуса. По предварительным данным, пассажиров внутри не было.
«Желтым» уровнем называют потенциально опасную погоду, а «оранжевым» уже является опасная погода с вероятностью стихийных бедствий. Гражданам рекомендуют быть особенно осторожными, а водителям — по возможности не ездить на личном транспорте, поскольку высок риск ДТП.