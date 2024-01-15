Что делать дачнику во время долгих и коротких зимних оттепелей?
Эксперт рассказал об обязательных работах в экстремальных условиях.
Эксперт рассказал об обязательных работах в экстремальных условиях.
Перепады температур, особенно в январе, могут длиться всего несколько часов, но способны и затягиваться на несколько суток. При этом в большинстве случаев финал легко предсказуем: холода вернутся. Исходя из этого и надлежит действовать. Каким именно образом?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Уже, наверное, в который раз (но как мы помним — истина не тускнеет от частого повторения) подчеркиваю важность отслеживания прогнозов погоды, благо средств для этого сегодня предостаточно. Если за сильными морозами грядет очень непродолжительная оттепель, то особого беспокойства она у дачников вызывать не должна. Надо просто проконтролировать уровень снежного слоя и в случае необходимости добавить снега на те стратегически важные места, где его по каким-то причинам сейчас не хватает. Речь идет прежде всего о приствольных кругах плодовых деревьев, ягодных кустарниках, цветнике, где есть укрытые на зиму посадки, и, разумеется, об огороде с зимующими на грядках растениями. Если вдруг кратковременная оттепель сопровождается ледяным дождем, то надо озаботиться сооружением подпор под ветвями деревьев, в первую очередь проблемных, у которых, например, своевременно не проводилась обрезка. Но именно только сооружением опор, предоставив наледи впоследствии ликвидироваться самостоятельно, без вашего вмешательства.
Если же оттепель прогнозируется затяжная, то тут расписание садовода поплотнее. В приоритете остается контроль за уровнем снежного покрова — всем дачным посадкам его должно достаться хотя бы на удовлетворительном уровне — 0,3−0,5 м. Затем по степени важности следуют меры по регулированию влаги. Излишки талых вод от всех посадок должны быть отведены. Даже при длительной оттепели ночью все равно образуется ледяная корка, поверхность снежного укрытия покрывается настом, оголившиеся участки почвы (чего допускать, естественно, очень нежелательно) наледью — все это надо удалять, дробить, измельчать.
Зимнее укрытие также нуждается во внимании. Во-первых, при затяжном повышении температуры необходимо проветривать укрываемые растения: накопления конденсата внутри укрытия надо тщательно избегать. Во-вторых, сам укрывной материал за время оттепели надо подсушивать.
Кроме этого, воспользовавшись оттепелью, очень рекомендую обревизовать плодовые деревья на вот какой предмет. Отгребите снег и посмотрите — не вылезли ли где-нибудь корни наружу. Если заметили, что да — обязательно окучивайте их до полного сокрытия. Даже если снега достаточно для встречи неизбежно возвращающихся холодов, он должен покрывать почву, а не голые корни. И уже в сезон, пожалуйста, примите меры, чтобы впредь такого обнажения корней избегать.