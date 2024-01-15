Как не дать подмерзнуть деревьям и кустарникам после январской оттепели?
Эксперт рассказал о некоторых тонкостях зимней защиты.
Эксперт рассказал о некоторых тонкостях зимней защиты.
Яблони, груши, вишни и так далее особенно уязвимы в момент резкого перехода от тепла к холоду. Ключевое слово здесь «резкий» — ведь плавная смена температурного режима не так страшна, поскольку дает деревьям пусть маленькую, но возможность адаптироваться к меняющимся условиям. Между тем именно в январе ни о какой плавности, как правило, не может быть и речи. Как же поступить садоводам?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Главное здесь — вовремя восстановить снегозащиту. Если на время оттепели вы освобождали нижнюю часть стволов от снега, то перед возвращением мороза его — в хорошо растрясенном, разбитом, без заледенелых кусков виде — необходимо обязательно вернуть на место. Равно как и возможно снятую защиту в виде соломы или мешковины, с помощью которых обычно защищают от холода молодые деревья. Естественно, в сухом, без признаков лишней влаги виде.
Ягодные кустарники, если они были укрыты снегом с «головой» (что оптимально для всех разновидностей смородины, крыжовника, ирги, барбариса и многих других), также надо вернуть в дооттепельное положение, при этом снег опять же должен быть не смерзшимся, а попушистее и полегче.
Такому же восстановлению подлежит и слой мульчи, количество которой за время оттепели могло уменьшиться из-за талых вод. Если же, пока было тепло, вы заметили, что кое-где могли оголиться корни, то немедленно засыпьте их почвой, не дожидаясь возврата минусовых температур.
Те, кто может себе это позволить в силу относительной дороговизны, накануне возврата морозов пусть задействует одно из продвинутых средств защиты — биоразлагаемые сополимеры. Соответствующий сополимерный состав разводится в воде согласно инструкции и с помощью пульверизатора наносится на стволы и крупные нижние ветви плодовых деревьев. Сополимеры образуют на дереве воздухопроницаемую бесцветную и не имеющую запаха защитную мембрану. Такая защита гораздо лучше, например, традиционной побелки, от которой, честно говоря, толку не очень много. Только не надо путать указанные сополимеры с сополимерной же пленкой для теплиц — у них разные функции, и пленка в деле защиты от подмерзания дачникам не помощник.