11:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда будут магнитные бури в феврале 2024 года?

Вспышки на Солнце, как правило, влияют не только на работу различной техники, но и на самочувствие людей, страдающих метеозависимостью.

Сейчас в Ричмонде: -1° 3 м/с 93% 757 мм рт. ст. +2°

В какие дни будут магнитные бури в феврале 2024 года?

17 февраля ожидается сильная магнитная буря, которая может повлиять на здоровых людей. Эксперты рекомендуют держаться подальше от скопления людей, снизить физические нагрузки и увеличить питьевой режим.

22 февраля будет буря средней интенсивности. Ее влияние будет сильным на метеочувствительных людей. Их могут ждать приступы головной боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний. Лучше под рукой держать препараты, прописанные врачом.

Третья буря будет 27 февраля. Она будет самой слабой из всей тройки и повлияет только на людей с ослабленным иммунитетом. Может появиться бессонница, повышенная утомляемость, потеря аппетита.

Как подготовиться к магнитной буре?

Природными явлениями невозможно управлять, но можно подготовить себя к негативным последствиям. Для этого важно укреплять свой иммунитет и следить за метеопрогнозами.

  • Не пренебрегайте физической активностью и спортом. Тренированный организм легче справляется с нагрузками.
  • Не забывайте про воду: питьевой режим должен соблюдаться и летом, и зимой.
  • Попытайтесь сохранять спокойствие и избегайте любых стрессов. Правильное питание также поможет избежать плохого самочувствия во время бурь.

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