Когда будут магнитные бури в феврале 2024 года?
Вспышки на Солнце, как правило, влияют не только на работу различной техники, но и на самочувствие людей, страдающих метеозависимостью.
Вспышки на Солнце, как правило, влияют не только на работу различной техники, но и на самочувствие людей, страдающих метеозависимостью.
17 февраля ожидается сильная магнитная буря, которая может повлиять на здоровых людей. Эксперты рекомендуют держаться подальше от скопления людей, снизить физические нагрузки и увеличить питьевой режим.
22 февраля будет буря средней интенсивности. Ее влияние будет сильным на метеочувствительных людей. Их могут ждать приступы головной боли, скачки давления и обострение хронических заболеваний. Лучше под рукой держать препараты, прописанные врачом.
Третья буря будет 27 февраля. Она будет самой слабой из всей тройки и повлияет только на людей с ослабленным иммунитетом. Может появиться бессонница, повышенная утомляемость, потеря аппетита.
Природными явлениями невозможно управлять, но можно подготовить себя к негативным последствиям. Для этого важно укреплять свой иммунитет и следить за метеопрогнозами.