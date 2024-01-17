11:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Набросать сугроб. Эксперт назвала 3 главных дела на даче во время оттепели

Агроном объяснила, почему принимать защитные меры надо чуть раньше повышения температуры.

Источник: Екатерина Романова

Нынешняя зима пока не грешит частыми переходами от минуса к плюсу, но и не отличается стабильностью: грядут новые оттепели, пусть и непродолжительные. Дачникам имеет смысл повнимательнее наблюдать за прогнозами и примерно за день-два до начала температурных перепадов посещать свои владения, чтобы предпринять некоторые — не самые сложные — шаги к защите садов, огородов и цветников. Какие же именно шаги?

Отвечает агроном Елена Горбунова:

— Первым делом оцените уровень снежного покрова. Если где-то — особенно в приствольных кругах плодовых деревьев, на укрытых грядках клубники, розах, клематисах и т. п. — его явно недостаточно, то восстановите эту недостачу. Напомню, что оптимальная толщина снежного слоя — 80 сантиметров, но в принципе и 30 тоже годится: это минимум на тот случай, если вдруг в вашем регионе со снегом проблемы. Подсыпав в указанные места снег, чуть прибивайте его лопатой, но сильно не утаптывайте, особенно если оттепель прогнозируется непродолжительной. В противном случае получите твердый сугроб с плохой воздухопроницаемостью, а это нам совершенно ни к чему.

Когда разобрались со снежным покровом, прокопайте от деревьев и ягодных кустарников, а равно и от прочих мест, где у вас расположены укрытые на зиму растения, водоотводные канавки. Только не копайте прямо до земли, это лишнее. Оттепель неизбежно создаст талые воды, и их избыток надо таким образом отвести, чтобы после возвращения морозов не создавать лишней площади ледяной корки.

Если оттепель прогнозируется длительная (более трех суток), то пока она будет стоять, очень бы неплохо хоть раз проветрить укрытые клубнику, розы, хвойники и так далее. Дело в том, что повышение температуры чревато образованием конденсата, а он практически неизбежно влечет за собой возникновение гнили, чего очень не хочется. А кратковременное проветривание с высокой долей вероятности позволит таких неприятностей избежать.

Если вдруг — правда, сейчас это маловероятно, но на всякий случай — оттепель будет сопровождаться солнечной погодой, то не повредит на время обмотать стволы плодовых деревьев белым нетканым материалом. Нужно это, чтобы не спровоцировать преждевременно сокодвижение, а равно солнечный ожог. Но если оттепель пройдет в условиях пасмурной погоды, можно этого и не делать.

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