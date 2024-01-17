Москвичей предупредили о сильном снегопаде

Он рассказал, что в ночь на четверг, благодаря гребню антициклона, станет малооблачно, температура воздуха в Москве понизится до минус 15−18 градусов, в Подмосковье будет до минус 15−20 градусов. Днем скажется влияние и прохождение теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака, а после полудня, примерно с 13−14 часов, зарядят обложные снегопады, которые будут идти сутки. В результате за 24 часа обрушится 10−15 миллиметров осадков или около четверти месячной нормы.
«Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 миллиметров. Ветер юго-восточных румбов и усилится до 7−12 метров в секунду, в порывах будет достигать штормовых 15−20 метров в секунду», — уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что в четверг закружат метели с ухудшением видимости до 500−1000 метров. «Сугробы вырастут на 10 сантиметров — до 44−54 сантиметров, что в 1,5 раза больше положенной в середине зимы нормы. Дневная температура повысится до минус 6−9, вечером станет немного теплее», — отметил специалист.
Он также сообщил, что в ночь на Крещение в теплом секторе циклона снегопад перейдет в мокрый снег, а столбики термометров устремятся к нулевой отметке. Ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов, однако из-за ветра будет казаться, что на 4−5 градусов холоднее. «Кстати, несмотря на морозный статус Крещения, это не выбивается из тренда глобального роста температуры — по статистике за последние полвека две трети крещенских ночей стали относительно теплые», — пояснил синоптик.
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