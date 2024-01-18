15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Непогода снова в тренде. Метели, морозы и ледяной дождь нарушили транспортное сообщение в Европе

В среду и четверг на Северную и Центральную Европу обрушились сильные метели, ледяные дожди и другие погодные явления, существенно затруднившие работу транспорта. Франкфуртский аэропорт — один из крупнейших в Европе — второй день отменяет сотни рейсов. О перебоях с транспортом помимо Германии сообщают во Франции, Великобритании, Швеции, Норвегии, Финляндии и других странах.

Источник: Reuters

Сегодня утром один из крупнейших аэропортов Европы и мира, Франкфуртский аэропорт, отменил более 300 рейсов из-за сильного снега, мороза и ледяного дождя, обрушившегося на Германию. Пока отменены только утренние рейсы, в дальнейшем число отмененных рейсов может вырасти. Вчера аэропорт также отменил или перенес более 700 рейсов из 1000 запланированных, так как многие самолеты мгновенно покрылись льдом и их нельзя было быстро подготовить к рейсам. В аэропорте Мюнхена вчера также отменили более 250 рейсов. Рейсы также отменяли и задерживали в аэропортах Берлина, Дрездена, Штутгарта.

Из-за ледяного дождя были также отменены сотни поездов в Северной и Центральной Германии. Deutsche Bahn предупредил о возможности отмен и опозданий, а также сообщил о том, что из-за таких погодных условий скорость скоростных поездов ICE будет ограничена 200 км/ч вместо обычных 300 км/ч. Также отменяются многие междугородние автобусные рейсы.

Сообщается, что на некоторых автомагистралях из-за снега и оледенения образовались многокилометровые пробки.

В нескольких федеральных землях Германии, включая Баварию, Гессен, Северный Рейн—Вестфалию, также отменены занятия во многих школах.

С сильными метелями, оледенением, морозами и т. д. столкнулись и в других европейских странах. Во Франции сообщают об обледенении в одних регионах и наводнениях в других, что также нарушило нормальное транспортное сообщение. В Великобритании из-за снега также были отменены некоторые поезда и автобусы. Автомобильное движение затруднено в Дании, Бельгии, Люксембурге. Сообщается также о проблемах в аэропортах Амстердама и Стокгольма.

Аэропорт норвежского Осло вчера отменил вообще все рейсы — тоже из-за сильного снега. «Такое случается крайне редко, снег столь сильный, что пилоты не могут увидеть огни на земле, так что мы приостановили все прибывающие и вылетающие рейсы», — заявили в компании Avinor, управляющей норвежскими аэропортами. Также в Осло было нарушено автобусное движение. Перебои с транспортом из-за снежных бурь также затронули другие города Норвегии, а также Швецию и Финляндию.

Яна Рождественская

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