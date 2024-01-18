Гренландия потеряла на 20% больше льда, чем считалось ранее
Помимо повышения уровня моря это может привести к нарушению глубоководных течений.
Помимо повышения уровня моря это может привести к нарушению глубоководных течений.
Изменение климата привело к тому, что ледниковый щит Гренландии потерял на 20% больше льда, чем предполагалось ранее. Это показали результаты исследования, опубликованного в журнале Nature сотрудниками Калифорнийского университета, Государственного университета Сан-Хосе и Калифорнийского технологического института. В нем ученые использовали спутниковые снимки для отслеживания отступления ледников за последние четыре десятилетия.
Предыдущие исследования показали, что за последние 20 лет с поверхности ледникового щита Гренландии было потеряно около 5000 гигатонн льда, что является основным фактором повышения уровня моря. В новой работе ученые из США собрали около 240 тысяч спутниковых изображений конечных положений ледников (там, где ледники встречаются с океаном) с 1985 по 2022 годы. Они обнаружили, что за последние четыре десятилетия по краям Гренландии было потеряно более тысячи гигатонн (одна гигатонна = один миллиард тонн) или 20% льда, которые не были учтены в предыдущих работах коллег.
По оценкам исследователей, таяние огромного ледникового щита Гренландии способствовало более чем 20% наблюдаемого повышения уровня моря с 2002 года. По данным Copernicus («Коперник» — программа дистанционного зондирования Земли), прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений, а температура океана была «постоянно и необычно высокой». Арктика, нагревающаяся примерно в четыре раза быстрее, чем остальная часть планеты, пережила самое теплое лето в истории, что стало результатом ускорения антропогенного изменения климата.
Потепление атмосферы может привести к таянию поверхности ледников и ее стеканию на дно ледникового щита, что облегчает таяние. Исследователи выразили обеспокоенность по поводу другого потенциального воздействия: нарушения глубоководных течений, которые являются ключевыми факторами глобальных погодных условий. Они заявили, что этот приток дополнительной пресной воды, тающей в океане, может повлиять на Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (AMOC), которая регулирует глобальную передачу тепла из тропиков в северное полушарие.
Недавно ученые нашли циркуляцию токсичных «вечных» химикатов в водах Арктики. Они протекают между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.
Олеся Маевская