22:42 (мск), источник: Известия

Вильфанд заявил о сильных снегопадах на Крещение в центре России

В Центральном и Приволжском федеральных округах на Крещение пройдут сильные снегопады. Об этом 18 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается неблагоприятных условий и опасных явлений на 19 января, то в Центральной России, в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях, прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в Тамбовской и Липецкой областях даже в виде дождя», — заявил он ТАСС.

Также сильные снегопады в крещенскую ночь пройдут в Татарстане, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях, а по мере повышения температуры начнет идти мокрый снег.

Помимо этого, 19 января прогнозируется сильный ветер в районе Волги с порывами до 25 м/с и снежными заносами.

«В Краснодарском крае 19 января и ночью, и днем ожидается сильный дождь с грозой», — добавил Вильфанд.

Ранее 18 января сообщалось, что Москву начал накрывать снежный буран, к вечеру погодная ситуация должна стать еще хуже. В Связи с этим на дорогах столицы ожидается транспортный коллапс.

В этот же день в Росавиации сообщили, что подмосковные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский оснащены достаточными силами и средствами для работы в снегопад, авиагавани работают в штатном режиме.

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