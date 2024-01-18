Вильфанд заявил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
В Центральном и Приволжском федеральных округах на Крещение пройдут сильные снегопады. Об этом 18 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Центральном и Приволжском федеральных округах на Крещение пройдут сильные снегопады. Об этом 18 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Что касается неблагоприятных условий и опасных явлений на 19 января, то в Центральной России, в Москве, Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Курской областях, прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а в Тамбовской и Липецкой областях даже в виде дождя», — заявил он ТАСС.
Также сильные снегопады в крещенскую ночь пройдут в Татарстане, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областях, а по мере повышения температуры начнет идти мокрый снег.
Помимо этого, 19 января прогнозируется сильный ветер в районе Волги с порывами до 25 м/с и снежными заносами.
«В Краснодарском крае 19 января и ночью, и днем ожидается сильный дождь с грозой», — добавил Вильфанд.
Ранее 18 января сообщалось, что Москву начал накрывать снежный буран, к вечеру погодная ситуация должна стать еще хуже. В Связи с этим на дорогах столицы ожидается транспортный коллапс.
В этот же день в Росавиации сообщили, что подмосковные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский оснащены достаточными силами и средствами для работы в снегопад, авиагавани работают в штатном режиме.