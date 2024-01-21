17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Землю накроет новая магнитная буря 23 января 2024 года

Пик возмущений придется на 6:00 мск и ближе к полудню геомагнитные возмущения прекратятся.

Источник: NASA

Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения сообщила, что 23 января на Земле ожидается магнитная буря.

По данным специалистов, возмущения магнитосферы планеты начнутся в ночь на 23 января, достигнут пика к 6:00 мск и спадут ближе к полудню. Сила бури будет соответствовать классу G1 (самая слабая, максимальный G5).

В следующий раз астрономы ожидают возмущения магнитосферы 13 февраля, однако в этот день они будут относительно слабыми и магнитную бурю не вызовут.

21 января на Солнце зафиксированы несколько слабых вспышек класса С, но почти под бой курантов в Москве на светиле зафиксировали мощнейшую за последние шесть лет активность.

К счастью метеозависимых, большая часть солнечного вещества прошла мимо Земли и сильных магнитных бурь не было. При этом некоторые до сих пор полагают, что их влияние на организм человека — вымысел. Сайт KP.RU разобрался, как геомагнитные возмущения повышают смертность и как сохранить здоровье во время «солнечных штормов».

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