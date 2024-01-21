Землю накроет новая магнитная буря 23 января 2024 года
Пик возмущений придется на 6:00 мск и ближе к полудню геомагнитные возмущения прекратятся.
Пик возмущений придется на 6:00 мск и ближе к полудню геомагнитные возмущения прекратятся.
Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения сообщила, что 23 января на Земле ожидается магнитная буря.
По данным специалистов, возмущения магнитосферы планеты начнутся в ночь на 23 января, достигнут пика к 6:00 мск и спадут ближе к полудню. Сила бури будет соответствовать классу G1 (самая слабая, максимальный G5).
В следующий раз астрономы ожидают возмущения магнитосферы 13 февраля, однако в этот день они будут относительно слабыми и магнитную бурю не вызовут.
21 января на Солнце зафиксированы несколько слабых вспышек класса С, но почти под бой курантов в Москве на светиле зафиксировали мощнейшую за последние шесть лет активность.
К счастью метеозависимых, большая часть солнечного вещества прошла мимо Земли и сильных магнитных бурь не было. При этом некоторые до сих пор полагают, что их влияние на организм человека — вымысел. Сайт KP.RU разобрался, как геомагнитные возмущения повышают смертность и как сохранить здоровье во время «солнечных штормов».