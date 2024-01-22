08:30 (мск), источник: © РИА Новости

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Облачно с прояснениями, без существенных осадков и не выше минус 6 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня погоду в столице будет определять приближающийся с запада тёплый атмосферный фронт. В Москве и окрестностях облачно, в начале дня с прояснениями, без существенных осадков. В Москве максимальная температура воздуха минус 6 — минус 8 градусов, в Подмосковье — минус 5 — минус 10», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что ветер ожидается южный 5−10 метров в секунду, после полудня порывистый. Атмосферное давление будет падать, но пока показания барометров останутся выше нормы — они составят 753 миллиметра ртутного столба.

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