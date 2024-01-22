Ветер какой силы считается штормовым?
Сильные порывы ветра сбивают людей с ног и срывают крыши зданий.
Сильные порывы ветра сбивают людей с ног и срывают крыши зданий.
Погода этой зимой поражает аномалиями: нетипичные для средней полосы морозы, сильные ветры и обильные снегопады не покидают нас с начала года. На Приморье накануне обрушился штормовой ураган, порывы ветра достигают 20 м/сек и сбивают не только прохожих с ног, но и крыши у зданий, а также вырывает деревья из земли. Кроме того, мост на остров Русский во Владивостоке закрыли для большегрузов.
По данным МЧС, чтобы объявить штормовое предупреждение в России, необходим прогноз синоптиков о том, что порывы ветра превысят 15 м/сек или 54 км/ч. Именно ветер такой силы может обрушить конструкции, повалить деревья и снести кровлю.
Специалисты такой ветер называют крепким, а если его скорость достигает 17−20 м/сек или 61−72 км/ч, то его название — очень крепкий. Штормом называют ветер от 20,8 м/сек (что соответствует 75 км/ч).
Силу ветра считают по шкале Бофорта. Это — условная шкала для визуальной оценки силы ветра в баллах по его действию на наземные предметы или по волнению на море. Шкала насчитывает 12 баллов. Ее применяют с 1805 года.
По шкале Бофорта шторм — это ветер с силой 20,8−24,4 м/сек или 75−88 км/час. Во время шторам гнутся большие деревья, ломает большие ветки. Ветер срывает черепицу с крыш. Дальше идёт сильный шторм, но на суше он встречается крайне редко. При нем, скорость ветра достигает 28,3 м/сек или 102 км/час.