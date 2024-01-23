Что известно о землетрясении в Китае
Китайский центр сейсмологических сетей сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши в округе Аксу в горной местности на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Китайский центр сейсмологических сетей сообщил, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши в округе Аксу в горной местности на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Подземные толчки ощущались, в частности, в Бишкеке и Алма-Ате, а также в некоторых регионах Узбекистана. В Алма-Ате восемь человек получили травмы.
ТАСС собрал основную информацию о землетрясении.
Очаг залегал на глубине 22 км. Координаты эпицентра — 41,26 градуса северной широты и 78,63 градуса восточной долготы. За основным землетрясением последовала серия толчков магнитудой до 5,3.
По состоянию на утро 23 января, обрушились два жилых дома и помещения для скота.
В некоторых районах КНР после землетрясения произошли перебои с электроснабжением.
В зону бедствия направили группу спасателей.
Многие жители Аксу и других городов Синьцзян-Уйгурского автономного района в спешке покидали дома.
В ночь на 23 января стало известно еще об одном землетрясении в Китае. Его магнитуда была 5,7. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
В Алма-Ате землетрясение ощущалось на 4 балла, хотя сначала МЧС Казахстана называло магнитуду 6,7.
Многие жители города покинули свои дома после того, как почувствовали достаточно сильные подземные толчки.
В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС республики сообщили о более чем 10 афтершоках.
В Алма-Ате открыли сейсмоустойчивые пункты приема населения.
Четыре самолета, направлявшихся в Казахстан, не смогли произвести посадку в срок в аэропорту Алма-Аты из-за землетрясения.
В Алма-Ате восемь человек получили различные травмы. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.
Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии около 400 км от Бишкека, в Киргизии сообщили о магнитуде 6,7 балла.
В Бишкеке ощущалось землетрясение в пределах 4−5 баллов. Некоторые жители города покинули дома, однако жертв и разрушений в городе зафиксировано не было.
Толчки различной силы произошли также в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.
Особо сильные толчки зафиксировали в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах. Там также не было жертв и разрушений.
Подземные толчки ощущались в в Ташкенте и других регионах Узбекистана в 23:13 по местному времени (21:13 мск).
Расстояние от эпицентра до Ташкента — 862 км в юго-восточном направлении.
В Ташкенте сила подземных толчков составила 3 балла, в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях (600−650 км от эпицентра) — 3−4 балла.