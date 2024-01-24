Какие сорта клубники выбрать для посева на рассаду?
Эксперт дал совет начинающим дачникам.
Эксперт дал совет начинающим дачникам.
При размножении клубники через собственноручно выращенную рассаду выбор сорта имеет довольно важное значение. Далеко не все дачники могут правильно, без ошибок провести такое выращивание, а чтобы нивелировать отсутствие опыта, нужны сорта или гибриды, что называется — попроще: не чрезмерно капризные и гарантирующие минимальный урожай. Как в этом разобраться?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Подбор сортимента для размножения через посев рассады в отношении клубники — дело, конечно, сугубо индивидуальное, и какие-либо рекомендации могут носить очень общий характер. Все же в итоге зависит от того, чего конкретно хочет дачник получить на выходе. Однако, как показывает опыт, подчас даже опытные садоводы не всегда знают, чего они хотят.
Исходя же из наиболее часто встречающихся ситуаций, можно сказать, что в фаворе обычно сорта, дающие крупные сладкие ягоды с довольно ранними сроками созревания — ведь какое выдастся лето — жаркое и солнечное или, наоборот, прохладное и хмурое — никто не знает. Поэтому будем исходить из вышеупомянутых параметров.
Для начинающих (впрочем, и опытные, я думаю тоже будут не против) в таком случае можно порекомендовать хорошо зарекомендовавшие себя Кокинскую раннюю, Фейерверк, Фестивальную, Московский деликатес. Также можно попробовать с высокой долей вероятности на успех Аленушку и известные Холидей и Хоней. Это — из обычных.
Из пользующихся большой популярностью и спросом ремонтантных сортов, думаю, дачники не промахнутся, если попробуют посеять на рассаду Гирлянду, Времена года, Королеву Елизавету II. Не должны подвести Крымская ранняя и Али-Баба. Чуть сложнее обстоят дела с Желтым чудом, но любители экспериментов могут попробовать.