Ученые нашли лучший способ сохранить морковь твердой и хрустящей
Если следовать лайфхаку, она точно не «увянет».
Если следовать лайфхаку, она точно не «увянет».
Какой бы полезной ни была морковь, есть в ней один небольшой, но весомый недостаток: она очень быстро портится. Буквально несколько дней, и крепкая хрустящая морковь превращается в вялый и мягкий корнеплод. Как сохранить ее хрустящей? В этом вопросе нам на выручку пришли ученые. Они провели 3D-моделирование и установили, что нужно сделать, чтобы морковь дольше сохраняла свои свойства.
Одно из популярных мест для хранения моркови — холодильник. Но здесь в игру вступают два фактора. С одной стороны, холодная среда сохраняет продукты свежими, с другой, конвекция воздуха их сушит. Для своего исследования, опубликованного в издании Royal Society Open Science, ученые разрезали морковь вдоль и собрали данные о том, как охлаждение повлияет на ее внутреннюю часть.
Когда морковь лишилась влаги, ее клетки потеряли форму, а сам овощ стал вялым. Выяснилось, что в холодильнике морковь теряет пятую часть воды. Из-за этого она становится внешне менее свежей и даже уменьшается в размерах — в среднем на 0,37% за сутки.
Установили исследователи и еще один фактор, влияющий на «увядание» продукта. Нарезанная морковь сгибается вдоль оси, по которой ее нарезали — это механическое свойство, известное как остаточное напряжение.
Моделирование также выявило способ, который лучше всего поможет сохранить морковь хрустящей. По словам исследователей, ее не стоит отправлять на хранение в овощной ящик или в обычный пакет, который очень быстро запотевает, и в результате морковь буквально задыхается. Наиболее подходящим местом для хранения моркови, говорят ученые, станет прохладный, влажный и герметичный контейнер.