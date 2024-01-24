16:12 (мск), источник: Вокруг Света

Ученые нашли лучший способ сохранить морковь твердой и хрустящей

Если следовать лайфхаку, она точно не «увянет».

Источник: Freepik

Какой бы полезной ни была морковь, есть в ней один небольшой, но весомый недостаток: она очень быстро портится. Буквально несколько дней, и крепкая хрустящая морковь превращается в вялый и мягкий корнеплод. Как сохранить ее хрустящей? В этом вопросе нам на выручку пришли ученые. Они провели 3D-моделирование и установили, что нужно сделать, чтобы морковь дольше сохраняла свои свойства.

Одно из популярных мест для хранения моркови — холодильник. Но здесь в игру вступают два фактора. С одной стороны, холодная среда сохраняет продукты свежими, с другой, конвекция воздуха их сушит. Для своего исследования, опубликованного в издании Royal Society Open Science, ученые разрезали морковь вдоль и собрали данные о том, как охлаждение повлияет на ее внутреннюю часть.

Когда морковь лишилась влаги, ее клетки потеряли форму, а сам овощ стал вялым. Выяснилось, что в холодильнике морковь теряет пятую часть воды. Из-за этого она становится внешне менее свежей и даже уменьшается в размерах — в среднем на 0,37% за сутки.

Установили исследователи и еще один фактор, влияющий на «увядание» продукта. Нарезанная морковь сгибается вдоль оси, по которой ее нарезали — это механическое свойство, известное как остаточное напряжение.

Как хранить морковь правильно

Моделирование также выявило способ, который лучше всего поможет сохранить морковь хрустящей. По словам исследователей, ее не стоит отправлять на хранение в овощной ящик или в обычный пакет, который очень быстро запотевает, и в результате морковь буквально задыхается. Наиболее подходящим местом для хранения моркови, говорят ученые, станет прохладный, влажный и герметичный контейнер.

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