СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии выросло до 236
ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении, потрясшем 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 236, сообщает агентство Киодо.
ТОКИО, 25 янв — РИА Новости. Число погибших при мощном землетрясении, потрясшем 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 236, сообщает агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 233 погибших.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, в ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
По последним данным, из-за землетрясения ранения и травмы различной степени тяжести получили минимум 1175 человек. Число человек, с которыми до сих пор не удалось установить связь, составляет 19. В 454 эвакуационных центрах остаются 15,13 тысячи человек. Полностью или частично были разрушены почти 40,5 тысячи домов. Без света в префектуре Исикава остаются более 4,4 тысячи домохозяйств. Водоснабжение в некоторых районах префектуры будет восстановлено лишь не ранее конца февраля. На месте стихийного бедствия работают 7 тысяч сотрудников сил самообороны.