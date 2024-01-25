Гидрометцентр спрогнозировал россиянам погодные аномалии

В Москве сегодня аномалия превысит 6 градусов в сторону тепла, пообещал Вильфанд.
«Такой температурный фон соответствует концу второй и началу третьей декады марта. То есть погода в Москве сейчас опережает свое развитие примерно на два месяца», — пояснил он.
Такая необычная для января погода спровоцирует формирование гололедицы, добавил синоптик. Сегодня, по его прогнозу, температура воздуха в столице составит −1…+1 °C, а подтаявший снег начнет подмерзать. Жителям и гостям Москвы нужно быть осторожнее, так как, помимо гололеда, возможен сход снега с крыш, подчеркнул Вильфанд.
В Приморье ветер постепенно утихает, а на Сахалине, который в эти дни находится в тылу циклона, сохранятся мороз и сильный ветер. Температура воздуха там, по словам Вильфанда, будет колебаться от 25 до 30 градусов мороза, а скорость ветра составит 30−32 м/с.
Сложная погодная ситуация сложится на юге — ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, дождя. При этом будет сильный ветер — до 25 м/с.
«В Крыму это и восток, и южный берег Крыма. Там сильный ветер и сильные осадки», — пояснил синоптик.
Напомним, на конец января и начало февраля россиянам пообещали небольшие снегопады и температуру воздуха в районе нуля градусов.