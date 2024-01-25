Необычное природное явление было замечено над озером Мичиган
Мезовихри являются очень редкими для этой местности.
Мезовихри являются очень редкими для этой местности.
Над озером Мичиган метеорологи зафиксировали дикое, по их словам, природное явление. Это произошло после того, как недавний шторм засыпал регион снегом. Как пишет Daily Mail, над водоемом образовалось более 12 холодных мезомасштабных вихрей, которые хорошо видно на радаре.
Они кружатся над озером и выбрасывают снег на отдельные районы северной границы Соединенных Штатов, вызывая «озерный эффект». Он возникает, когда холодный воздух проходит над незамерзшими и относительно теплыми водами, перенося тепло и влагу в нижние слои атмосферы.
Такое явление необычно для Мичигана, однако в нескольких регионах, расположенных ближе к экватору, оно наблюдается регулярно.
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Анна Морозова