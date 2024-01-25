Иран обвиняет Турцию в краже облаков
Ученые Турции отрицают вину своей страны.
Ученые Турции отрицают вину своей страны.
СМИ Ирана в декабре 2023 года опубликовали фотографии, на которых запечатлена границы страны и Турции. В то время как во второй пасмурное небо и заснеженные горы, в первой наблюдается чистое небо и сухие земли.
В связи с этим Иран предполагает, что Турция каким-то образом крадет облака. Термин «кража облаков» означает убеждение или обвинение в том, что страны используют технологии для манипулирования погодными условиями, чтобы отвести дождевые облака от определенного района. Об этом пишет Forbes.
По словам метеоролога, профессора Университета Айдын в Стамбуле Гювена Оздемира, обвинение в краже облаков или даже попытка подумать о таком является не имеющий оснований и доказательств теорией, намеренной вводящей в заблуждение. Засухи в Иране специалист объяснил глобальным потеплением. Они также бывают и в Турции.
Ранее эксперты назвали главную причину рекордной засухи в Амазонии.
Анна Морозова