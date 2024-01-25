В Турции произошло землетрясение
СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Толчки были зафиксированы в 16.04 (время совпадает с мск), эпицентр располагался в районе города Батталгази.
Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. По их данным, очаг залегал на глубине чуть меньше шести километров.