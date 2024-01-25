16:30 (мск), источник: © РИА Новости

В Турции произошло землетрясение

СТАМБУЛ, 25 янв — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, сообщило в четверг Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Источник: © РИА Новости

Толчки были зафиксированы в 16.04 (время совпадает с мск), эпицентр располагался в районе города Батталгази.

Очаг землетрясения залегал на глубине 13,9 километра.

В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. По их данным, очаг залегал на глубине чуть меньше шести километров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Найдены черные ящики Ил-76, упавшего в Белгородской области
В США раскрыли украинцам ужасающую правду о Зеленском
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»