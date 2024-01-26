Метеорологи предсказали россиянам «климатический кошмар» весной
Синоптики рассказали, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их мнению, первых два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения.
Синоптики рассказали, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их мнению, первых два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения.
Начало марта, по словам экспертов, в большинстве регионов центральной части России будет теплым. При этом уже к середине месяца начнется «климатический кошмар» — зимняя погода вернется.
Нормальные для декабря температуры установятся во Владимирской, Рязанской и Тульской областях — там будет до минус восьми градусов. В Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров могут показать до минус 10 градусов. В Приморском и Хабаровском крае в середине первого месяца весны ожидаются морозы до минус 15 градусов.
Отмечается, что на российском юге тоже будет не по-весеннему холодно. Сочи и Анапу ожидают циклоны, которые принесут с собой сильные ливни. Синоптики не прогнозируют отрицательных температур, однако порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.
Метеорологи предупредили, что в апреле будут сильные перепады атмосферного давления, что повлияет не только на метеозависимых, но и на здоровых людей. Помимо этого, прогнозируются «температурные качели», сообщает PRIMPRESS.